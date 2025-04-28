В Симферополе анонсируют мероприятия в рамках праздника Хыдырлез

3 и 4 мая в Симферополе и Симферопольском районе пройдут мероприятия в рамках праздника Хыдырлез.
В программе соревнования по борьбе куреш. Будет организована выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, театр живых скульптур. С праздничной программой выступят профессиональные ансамбли и самодеятельные коллективы.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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С тегами: праздники в Крыму