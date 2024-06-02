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В Симферополе анонсируют персональну выставку Анастасии Калюжной

В Симферополе анонсируют персональну выставку Анастасии Калюжной

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 11:00 02.06.2024

4 июня в 14:00 в Крымской Республиканской универсальной yнаучной библиотеке имени И.Я. Франко в городе Симферополе открывается персональная выставка живописи Анастасии Калюжной «Творческие аккорды».

  • Калюжная Анастасия Николаевна — Заслуженный художник Республики Крым, Лауреат Государственной премии Республики Крым Российской Федерации, Лауреат II Международной премии «Филантроп» в номинации «Живопись», родилась в 1983 году в городе Нерюнгри Якутской АССР, ныне САХА (Якутия).

На выставке представлено около шестидесяти произведений, выполненных в масляной технике, разнообразных по жанрам и темам, значимых периодов творчества. Главными являются произведения о историко-культурном наследии древнего города Керчь «Боспорский Феномен», «Небесная купель Боспора».  Интересны авторские поиски в жизненных сюжетах современников «Море зовет», «Ожидание», «Гавань памяти», «Керченский пролив. Маяк» «Рыбацкий монолог», «Вдохновение» и в портретной живописи «Портрет художницы», «Автопортрет».  Отдельно представлен ретроспективный «Портрет Е.И. Рерих».

В своем творчестве художница в основном обращается к тематике цветущего Крыма. В ее большой коллекции пейзажи от Азова, до Восточного Крыма, от южного побережья Черного моря и до Волги.  Продолжая крымскую живописную традицию, она открывает новые горизонты современного искусства, вносит черты неосимволизма и импрессионизма, проникнутые духом «Серебряного века». Обладающий композиторским мышлением и даром тонкого колориста, живописец с утонченной экспрессивностью передает все великолепие крымской натуры – прозрачность воздуха, особенности солнца, чувство живой световой вибрации и движения в природе. Панорамно-пространственное решение картин, черты монументальности и реалистическая убедительность придают произведениям эпическое звучание. В картинах царит уравновешенность и гармония. Работы радуют не только мастерством исполнения, но и смысловой подачей, своей философичностью, — отмечают организаторы выставки. 

Произведения Анастасии Калюжной находятся в государственных коллекциях музеев Российской Федерации.

Выставка продлится до 30 июня 2024 года.

В Симферополе анонсируют персональну выставку Анастасии Калюжной

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