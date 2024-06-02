В Симферополе анонсируют персональну выставку Анастасии Калюжной

4 июня в 14:00 в Крымской Республиканской универсальной yнаучной библиотеке имени И.Я. Франко в городе Симферополе открывается персональная выставка живописи Анастасии Калюжной «Творческие аккорды».

На выставке представлено около шестидесяти произведений, выполненных в масляной технике, разнообразных по жанрам и темам, значимых периодов творчества. Главными являются произведения о историко-культурном наследии древнего города Керчь «Боспорский Феномен», «Небесная купель Боспора». Интересны авторские поиски в жизненных сюжетах современников «Море зовет», «Ожидание», «Гавань памяти», «Керченский пролив. Маяк» «Рыбацкий монолог», «Вдохновение» и в портретной живописи «Портрет художницы», «Автопортрет». Отдельно представлен ретроспективный «Портрет Е.И. Рерих».

В своем творчестве художница в основном обращается к тематике цветущего Крыма. В ее большой коллекции пейзажи от Азова, до Восточного Крыма, от южного побережья Черного моря и до Волги. Продолжая крымскую живописную традицию, она открывает новые горизонты современного искусства, вносит черты неосимволизма и импрессионизма, проникнутые духом «Серебряного века». Обладающий композиторским мышлением и даром тонкого колориста, живописец с утонченной экспрессивностью передает все великолепие крымской натуры – прозрачность воздуха, особенности солнца, чувство живой световой вибрации и движения в природе. Панорамно-пространственное решение картин, черты монументальности и реалистическая убедительность придают произведениям эпическое звучание. В картинах царит уравновешенность и гармония. Работы радуют не только мастерством исполнения, но и смысловой подачей, своей философичностью, — отмечают организаторы выставки.