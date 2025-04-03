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В Симферополе анонсируют расширенные сельскохозяйственные ярмарки

В Симферополе анонсируют расширенные сельскохозяйственные ярмарки

Опубликовал: КрымPRESS в Торговля в Крыму 15:45 03.04.2025

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Министерство сельского хозяйства Республики Крым, с целью обеспечения продовольственной безопасности, гарантированного обеспечения населения Республики Крым продуктами питания по экономически обоснованным ценам, расширения возможности сбыта сельскохозяйственной продукции и продовольствия, насыщения потребительского рынка Республики Крым продовольственными товарами, информирует о проведении 05.04.2025 и 19.04.2025 расширенных сельскохозяйственных ярмарок в городе Симферополь по следующим адресам:

— ул. Киевская, 177;

— ул. Бела Куна/ ул. Кечкеметская;

— ул. Севастопольская, 80/3.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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