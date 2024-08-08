Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В Симферополе анонсируют Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Южная столица»
актуально в республике
В Симферополе анонсируют Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Южная столица»
фото: ВКонтакте, Федерация пауэрлифтинга Крыма

В Симферополе анонсируют Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Южная столица»

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:28 08.08.2024

13-16 сентября в Симферополе на базе Центра спортивной подготовки сборных команд РК (ул. Пушкина, 46) пройдут Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому) «Южная столица». Об этом сообщает Федерация пауэрлифтинга РК.

К участию допускаются спортсмены старше 14 лет, имеющие спортивный разряд не ниже 1-го. Прием предварительных заявок, кстати, заканчивается уже завтра, 9 августа.

Узнайте больше:  В Алуште состоялся масштабный юношеский турнир по вольной борьбе "Кубок Черного моря"

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2024 год.

Ожидается участие пауэрлифтеров из других регионов страны.

источник: «Крымский спорт»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.