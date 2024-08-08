В Симферополе анонсируют Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Южная столица»

13-16 сентября в Симферополе на базе Центра спортивной подготовки сборных команд РК (ул. Пушкина, 46) пройдут Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому) «Южная столица». Об этом сообщает Федерация пауэрлифтинга РК.

К участию допускаются спортсмены старше 14 лет, имеющие спортивный разряд не ниже 1-го. Прием предварительных заявок, кстати, заканчивается уже завтра, 9 августа.

Соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2024 год.

Ожидается участие пауэрлифтеров из других регионов страны.

источник: «Крымский спорт»

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