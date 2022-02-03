В Симферополе анонсируют выставку «АгроЭкспоКрым»

1-2 апреля 2022 года в Симферополе пройдет выставка «АгроЭкспоКрым».

Проведение крупнейшего делового мероприятия, ориентированного на специалистов и руководителей предприятий АПК, ранее планировалось провести 11-12 февраля 2022 года. Перенос даты проведения связан с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, а также усилением ограничительных мер. Минсельхоз Крыма традиционно примет участие в Юбилейной выставке со своим коллективным стендом ведущих крымских агропредприятий. Выставка выступит платформой для совершенствования производства, внедрения современных технологий в различных сегментах сельского хозяйства регионов Российской Федерации и зарубежья, — сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Крыма.

В рамках выставки планируется проведение тематических семинаров, круглых столов, конференций, демонстрация новейшей сельскохозяйственной техники и продукции.

Цель X Специализированной Аграрной Выставки – продемонстрировать новейшие рыночные тенденции и направления будущего развития сельского хозяйства, стать отправной точкой для создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере и определить векторы реализации стратегии сельского хозяйства и сельской местности на 2022 – 2023 годы.

Дата проведения: 1-2 апреля 2022 г.

Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, Экс-терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14

Официальный сайт мероприятия: https://expocrimea.com/events/agro/

Instagram: expocrimea, Facebook: @expocrimea

Для получения подробной информации и участия в мероприятии обращайтесь по телефонам:

8(499)110-80-90 или 8(978)900 -90-90

Email: info@expocrimea.com

Справочно: «АгроЭкспоКрым» – это значимое ежегодное событие в агропромышленной сфере Крыма и Южного федерального округа, которое выступает платформой для совершенствования производства, внедрения инноваций и развития всех сфер АПК Крыма. Это уникальная возможность общения с компетентными специалистами и налаживания новых деловых контактов в сельскохозяйственной сфере. Уже который год ЭКСПОКРЫМ создаёт международную интерактивную площадку для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития агропромышленного производства в Крыму с учетом реального состояния и возможностей агропромышленных предприятий различных форм организации и собственности. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными решениями.

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