В Симферополе анонсируют выставку-ярмарку «Администрация для предпринимателей и жителей города»

Узнайте больше: В Симферополе с 1 сентября 2025 года - новые правила продажи алкоголя

Выставка-ярмарка «Администрация для предпринимателей и жителей города» в Симферополе состоится 30-31 августа. Торжественное открытие состоится в 11:00 часов в парке имени Ю.А. Гагарина.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.