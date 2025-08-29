В Симферополе анонсируют выставку-ярмарку «Администрация для предпринимателей и жителей города»

Выставка-ярмарка «Администрация для предпринимателей и жителей города» в Симферополе состоится 30-31 августа. Торжественное открытие состоится в 11:00 часов в парке имени Ю.А. Гагарина.
В программу выставки-ярмарки включены:
- дегустации и фудкорты,
- ценные призы и подарки,
- детская анимация и квесты,
- награждение лучших предпринимателей города Симферополя.
Эксклюзивно для гостей мероприятия пройдет зарядка от главы администрации, спортивные игры, шоу-программа и концерт.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
С тегами: торговля в Крыму