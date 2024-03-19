В Симферополе арестована 24-летняя диверсантка, работавшая на украинскую разведку

Готовила теракт на железной дороге.

В Симферополе задержана гражданка России, 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путем поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок. По информации регионального управления ФСБ, у подозреваемой изъяли самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление.

Киевский районный суд Симферополя установил меру пресечения – заключение под стражу сроком на 2 месяца (пока).

Диверсантка дает показания. Уже известно, что она работала на Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

По словам крымчанки, сначала с ней связались в мессенджере Telegram, а затем она поддерживала связь в Viber. Она уточнила, что собеседник представился сотрудником ГУР и прислал в доказательство видео, где он в военной форме и с украинским флагом. Он предложил ей сделать «коктейли Молотова» и снять видео, как она поджигает их. По словам задержанной, сотрудник ГУР пояснил, что «главное показать, что в Крыму есть наши люди«. После выполнения задания девушку обещали оформить как агента ГУР. При этом ей обещали вознаграждение от 500 до тысячи долларов.