В Симферополе автоледи сбила пешеходов, как кегли

«Сдавала «задом».

Накануне в Симферополе произошло ДТП, в котором авто, двигаясь задним ходом, сбило сразу двоих пешеходов. За рулем иномарки была девушка, говорит, «пешеходов на «зебре» не видела».

Водитель автомобиля «Suzuki Kizashi», 2001 года рождения, двигаясь задним ходом по улице Аральской в Симферополе, совершила наезд на стоящих пешеходов: 1987 и 1954 годов рождения, – рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадал пешеход 1954 года рождения, у него диагностированы ушибы затылочной области и правого плеча.