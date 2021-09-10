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В Симферополе автомобилисты готовятся к перекрытию улицы Киевской, но это еще не самое «страшное»
Фото: pxhere.com

В Симферополе автомобилисты готовятся к перекрытию улицы Киевской, но это еще не самое «страшное»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:37 10.09.2021

Грядет ремонт улиц Толстого и Карла Маркса.

В этом году в Симферополе отремонтируют 74 дороги. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов. Обратная сторона каждого дорожного ремонта – пробки и заторы. Сегодня вечером до утра понедельника буде перекрыто движение транспорта на участке автомобильной дороги по улице Киевская — от площади Куйбышева до автовокзала «Центральный» — как раз в связи с проведением дорожно-ремонтных работ. И это не последний масштабный ремонт, не последнее испытание для автомобилистов.

На 44 объектах ремонт уже выполнен, на 19 – ведутся работы и ещё 11 запланировано завершить до конца года. Нам ещё предстоят крупные ремонты – улиц Толстого и Карла Маркса, – проинформировал Валентин Демидов.

Напомним, списки улиц, нуждающихся в ремонте, администрация Симферополя предоставляет в министерство транспорта Республики Крым. Конкретные сроки и объемы работ по объектам определяются после проведения комиссионного обследования адресов ремонта для определения фактического состояния покрытия проезжей части, тротуаров, элементов благоустройства и уточнения границ производства работ. Заказчик работ – ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В Симферополе автомобилисты готовятся к перекрытию улицы Киевской, но это еще не самое «страшное»

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