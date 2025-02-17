В Симферополе без отопления остались порядка 150 домов

В связи с проведением ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения по улице 1-й Конной Армии, 37а, временно отключены от горячего водоснабжения и отопления абоненты по следующим адресам, — говорится в сообщении.

В списке – около 150 домов на улицах 1-й Конной Армии, 60 лет Октября, Залесская, Русская, Севастопольская, Аральская, Гавена и других.

источник: РИА Новости Крым