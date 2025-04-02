Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе без воды — 70 улиц, а также 15 сел района. Из-за аварии
Новости Республики
14 января несколько микрорайонов Симферополя останутся без воды на целый день

В Симферополе без воды — 70 улиц, а также 15 сел района. Из-за аварии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:22 02.04.2025

В связи с авариями на магистральном водоводе 1000 мм в Симферополе и 15 селах района не будет воды. Об этом сообщает «Вода Крыма».

По информации предприятия, вода будет отключена 2 апреля — с 00:01 до 23:00 по следующим адресам :

— с. Молочное, ул. Молочная 1 и г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 34А ;

— с. Молочное, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, СТ «Ивушки», с. Приятное Свидание, СТ «Союз», с. Каштановое, с. Кизиловое, с. Малиновка, с. Партизанское, с. Левадки, с. Чистенькое, с. Фонтаны, с. Обрыв, с. Залесье, с.Перово;

— микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, район ул. Крымской Правды, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Василевского, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова, пр-д Высоковольтный, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, ул. Севастопольская, ул. Трансформаторная, ул. Генерала Васильева, пер. Элеваторный.

А также возможны перебои и временное ограничение водоснабжения в районах улиц: пр. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Самокиша, ул. Жуковского, ул. 60 лет Октября, ул. Аральская, ул. 1 Конной Армии, ул. Залесская, ул. Табачная, ул. Красных Зорь, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Димитрова, ул. Целинная, ул. Дружбы, ул. Соколиная, ул. Шевченко, ул. Баррикадная, пер. Баррикадный, ул. Бастионная, ул. Голубиная, ул. Санитарная, ул. Мускатная, ул. Тополевая, ул. Гавена, пер. Гавена, ул. Сизаса, ул. Толбухина, ул. Сочинская, пер. Русский, ул. Зенитная, ул. Русская, ул. Гражданская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Миллера, ул. Батурина, ул. Ливневая, пер. Ореховый, ул. Крымских Партизан, ул. Трубаченко, пер. Батумский, р-н Москольцо.

Узнайте больше:  Специфика тренировок при работе на массу: как раскачать мышцы по-настоящему

Основной объем работ будет выполнен до 23:00 02.04.2025 (ориентировочно), а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 четверга, 3 апреля.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: водоснабжение Крыма

водоснабжение Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x