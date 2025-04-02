В Симферополе без воды — 70 улиц, а также 15 сел района. Из-за аварии

По информации предприятия, вода будет отключена 2 апреля — с 00:01 до 23:00 по следующим адресам :
— с. Молочное, ул. Молочная 1 и г. Симферополь, ул. Ген. Васильева, 34А ;
— с. Молочное, с. Новозбурьевка, с. Трехпрудное, с. Трудолюбово, СТ «Ивушки», с. Приятное Свидание, СТ «Союз», с. Каштановое, с. Кизиловое, с. Малиновка, с. Партизанское, с. Левадки, с. Чистенькое, с. Фонтаны, с. Обрыв, с. Залесье, с.Перово;
— микрорайоны Заводское, Фонтаны, Новониколаевка, Акъ-Мечеть, район ул. Крымской Правды, ул. Героев Сталинграда, ул. Маршала Василевского, ул. Обская, ул. Амурская, ул. Иртышская, ул. Енисейская, ул. Валдайская, ул. Генова, пр-д Высоковольтный, ул. Глухова, ул. Семафорная, ул. Депутатская, ул. Контейнерная, ул. Севастопольская, ул. Трансформаторная, ул. Генерала Васильева, пер. Элеваторный.
А также возможны перебои и временное ограничение водоснабжения в районах улиц: пр. Кирова, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Самокиша, ул. Жуковского, ул. 60 лет Октября, ул. Аральская, ул. 1 Конной Армии, ул. Залесская, ул. Табачная, ул. Красных Зорь, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Димитрова, ул. Целинная, ул. Дружбы, ул. Соколиная, ул. Шевченко, ул. Баррикадная, пер. Баррикадный, ул. Бастионная, ул. Голубиная, ул. Санитарная, ул. Мускатная, ул. Тополевая, ул. Гавена, пер. Гавена, ул. Сизаса, ул. Толбухина, ул. Сочинская, пер. Русский, ул. Зенитная, ул. Русская, ул. Гражданская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Миллера, ул. Батурина, ул. Ливневая, пер. Ореховый, ул. Крымских Партизан, ул. Трубаченко, пер. Батумский, р-н Москольцо.
Основной объем работ будет выполнен до 23:00 02.04.2025 (ориентировочно), а полное восстановление водоснабжения ожидается к 06:00 четверга, 3 апреля.
источник: РИА Новости Крым
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С тегами: водоснабжение Крыма