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В Симферополе безналичная оплата проезда введена ещё на 33 единицах транспорта
фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

В Симферополе безналичная оплата проезда введена ещё на 33 единицах транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Транспорт Крыма 12:57 24.04.2020

Для удобства пассажиров и ускорения перехода на безналичную оплату проезда ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличил на 33 единицы количество техники, где есть возможность оплатить проезд при помощи бесконтактной банковской карты системы МИР, Visa и MasterCard, а также при помощи мобильного приложения «Mir Pay».

Теперь безналично оплатить проезд можно на троллейбусных маршрутах под № 5 «Новоромановка – Загородный», № 7 «Свобода – Балаклавский рынок» и № 17 «Аэропорт – Хошкельды». Данные маршруты обслуживают 42 троллейбуса. Для оплаты достаточно приложить карту к зеленому валидатору, который установлен на поручне, причем у каждой двери, и дождаться подтверждения на экране устройства. Для проверки факта оплаты проезда, отдел контроля получил специальные приборы, при помощи которых и будут проводиться контрольные мероприятия. Все сотрудники прошли подробный инструктаж. Тестовая эксплуатация  продолжится до момента полного перехода на систему «АСОП», — говорят в пресс-службе Министерства транспорта РК.

В Минтрансе РК отмечают, что в ближайшее время подвижной состав ГУП РК «Крымтроллейбус» станет самым технически передовым видом транспорта в Крыму —  ещё 240 единиц техники предприятия готовятся к оснащению оборудованием АСОП, а значит системой безналичной оплаты проезда будут обеспечены все троллейбусы и автобусы предприятия.

17 апреля 2020г. состоялось согласование заявки ГУП РК «Крымтроллейбус» о присоединении к Договору оказания услуг, что на сегодняшний день позволяет предприятию гордиться тем, что оно среди первых приняло участие в проекте ввода в эксплуатацию и тестированию АСОП в нескольких городах одновременно, и сразу максимальным составом. Таким образом, «Крымтроллейбус» дал возможность максимальному количеству жителей Крыма ознакомиться с работой автоматизированной системы оплаты проезда ещё до окончательного перехода к ней, обеспечив удобством использования цифровых технологий в обычной жизни не в далеком будущем, а уже сегодня, — подчёркивают в Минтрансе РК.

В Симферополе безналичная оплата проезда введена ещё на 33 единицах транспорта

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