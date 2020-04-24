В Симферополе безналичная оплата проезда введена ещё на 33 единицах транспорта

Для удобства пассажиров и ускорения перехода на безналичную оплату проезда ГУП РК «Крымтроллейбус» увеличил на 33 единицы количество техники, где есть возможность оплатить проезд при помощи бесконтактной банковской карты системы МИР, Visa и MasterCard, а также при помощи мобильного приложения «Mir Pay».

Теперь безналично оплатить проезд можно на троллейбусных маршрутах под № 5 «Новоромановка – Загородный», № 7 «Свобода – Балаклавский рынок» и № 17 «Аэропорт – Хошкельды». Данные маршруты обслуживают 42 троллейбуса. Для оплаты достаточно приложить карту к зеленому валидатору, который установлен на поручне, причем у каждой двери, и дождаться подтверждения на экране устройства. Для проверки факта оплаты проезда, отдел контроля получил специальные приборы, при помощи которых и будут проводиться контрольные мероприятия. Все сотрудники прошли подробный инструктаж. Тестовая эксплуатация продолжится до момента полного перехода на систему «АСОП», — говорят в пресс-службе Министерства транспорта РК.

В Минтрансе РК отмечают, что в ближайшее время подвижной состав ГУП РК «Крымтроллейбус» станет самым технически передовым видом транспорта в Крыму — ещё 240 единиц техники предприятия готовятся к оснащению оборудованием АСОП, а значит системой безналичной оплаты проезда будут обеспечены все троллейбусы и автобусы предприятия.