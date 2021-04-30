В Симферополе — благотворительный фестиваль для детей «Добрая волна». Когда?

В Симферополе 13 и 14 мая состоится региональный отборочный тур и праздничный концерт Всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна». Этот конкурс четвертый год подряд собирает талантливых детей с ограниченными возможностями со всей России.

В Крыму, а именно в Севастополе, «Добрая волна» уже проходила два года подряд: в 2018 и 2019 гг. И вот теперь впервые состоится в Симферополе. Все мероприятия фестиваля пройдут в местном Доме профсоюзов. Приглашенные члены жюри 13 мая будут оценивать творческие номера детей и подростков от 6 до 16 лет, — отмечают в пресс-службе фестиваля.

Юные артисты покажут свои таланты в четырех направлениях фестиваля: музыка (вокал), игра на инструменте, хореография и сценическое искусство (оригинальный жанр, чтение, жестовое пение). Состав профессионального жюри (г. Симферополь):

Валерия Петрусевич, руководитель некоммерческой организации «Добро Мира-Волонтеры Крыма», член Общественного Совета при Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым;

Анатолий Толмачев, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым, преподаватель ПЦК «Инструменты народного оркестра» в «Симферопольском музыкальном училище имени П.И.Чайковского»;

Николай Горбатов, заслуженный артист Автономной Республики Крым, председатель ПЦК «Вокальное искусство» в «Симферопольском музыкальном училище имени П.И.Чайковского»;

Оксана Ромашкина, хореограф-постановщик шоу «Голос», телевизионного конкурса «Детское Евровидение», международного конкурса «Новая волна», педагог Академии Игоря Крутого (г. Москва);

Елена Чубина, актриса театра и кино, педагог по актёрскому мастерству Академии Игоря Крутого (г. Москва).

Фестиваль «Добрая волна» прежде всего ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Его задачи — развитие культуры благотворительности, поддержка молодых талантов, создание условий для общения здоровых детей и детей с ограниченными возможностями; дружба и совместное творчество детей друг с другом и гостями фестиваля.

В конце 2020 года «Добрая волна» стартовала в Казани, уже прошла в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Ярославле. В некоторых городах конкурс проводился в онлайн-режиме, в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. Но в Симферополе все мероприятия фестиваля пройдут офлайн. Участники, у которых нет возможности лично приехать на фестиваль, могут отправить запрос на участие онлайн. Если их видео будет утверждено оргкомитетом, то жюри фестиваля просмотрят творческие номера на экранах в день проведения регионального отборочного тура и примет свое решение.

А 14 мая в Доме профсоюзов пройдет праздничный концерт и награждение победителей регионального отборочного тура, которые в ноябре 2021 года поедут в Казань, чтобы представить там свой регион на финальном отборочном туре.

Все мероприятия «Доброй волны» будут проходить с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзора.

Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль «Добрая волна» создан в 2017 году по инициативе Мэра Казани Ильсура Метшина и народного артиста России, композитора Игоря Крутого. Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности «Добрая Казань». Организаторами фестиваля выступают Академия Игоря Крутого и Мэрия Казани.

Открытие фестиваля и первый Региональный отборочный тур стартовал в Казани, далее фестиваль прошел в Ростове-на-Дону, Новосибирске и Ярославле. Кроме Симферополя региональные туры состоятся в следующих городах России: Курске, Кемерове и Москве.

График отборочных туров:

13–14 мая 2021 г. Симферополь

05–06 июня 2021 г. Курск

18–19 сентября 2021 г. Кемерово

16–17 октября 2021 г. Москва

Финальный гала-концерт фестиваля «Добрая волна» и награждение победителей пройдет в Казани в ноябре 2021 года.

Всю подробную информацию о фестивале «Добрая волна» вы можете узнать на официальном сайте по ссылке: www.dobrayavolna.ru

В течение реализации проекта до финального Гала-концерта по всей стране состоятся тематические творческие и благотворительные акции, цель которых показать, что творчество не ограничено физическими возможностями, а дружба и солидарность помогут воспитать поколение, ценностные ориентиры которого основаны на добре и взаимопомощи.

фото: пресс-служба Фестиваля «Добрая волна»