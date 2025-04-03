В Симферополе благоустраивают Детский парк

На территории Детского парка продолжаются работы по реализации проекта благоустройства. Об этом сообщил директор МБУК «Парки Столицы» Владимир Марченко.

Чтобы полностью не ограничивать доступ к территории парка во время ремонта, работы организованы поэтапно. В настоящее время ведутся работы в северной и восточной частях парка, остальные зоны остаются открытыми для посещения.

Буквы входной группы будут оформлены новой мозаикой. Также в Детском парке будет уложено более 15 тысяч квадратных метров плитки, установлено порядка 50 скамеек и более 200 светильников, — сообщил Владимир Марченко.

Особое внимание уделяется зеленым насаждениям. Для их сохранения и защиты будет расширена территория ограждения с целью исключения доступа на участок, где располагаются деревья. Также планируется установить дополнительное освещение и систему автоматического полива растений.

Благоустройство Детского парка проводится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Территория Детского парка была выбрана жителями города в ходе Всероссийского онлайн-голосования в 2024 году.

Согласно контрактам, сроки завершения работ — до 1 сентября 2025 года.

источник: пресс-служба администрации Симферополя