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В Симферополе благоустраивают дворовые территории
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе благоустраивают дворовые территории

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 20:53 11.10.2024

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству трёх дворовых территорий. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства Андрей Древич.

В рамках соглашения между Администрацией города Симферополя и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, а также муниципальной программы «Формирование современной городской среды», ведутся работы по благоустройству дворовых территорий, расположенных по следующим адресам:

  • улица Бела Куна, 17, 19;
  • улица Героев Сталинграда, 33, 35;
  • улица Балаклавская, 105, 107, 109, 111, 115, 117.
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Подрядные организации завершили работы по прокладке инженерных сетей, ремонту подпорных стен, установке бортовых камней и монтажу опор уличного освещения.

В настоящее время осуществляется асфальтирование проезжей части, парковок и пешеходных зон.

По окончании работ по асфальтированию будут установлены малые архитектурные формы и проведено оборудование детских и спортивных площадок.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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