В Симферополе благоустраивают дворовые территории

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству трёх дворовых территорий. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства департамента капитального строительства Андрей Древич.

В рамках соглашения между Администрацией города Симферополя и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, а также муниципальной программы «Формирование современной городской среды», ведутся работы по благоустройству дворовых территорий, расположенных по следующим адресам:

улица Бела Куна, 17, 19;

улица Героев Сталинграда, 33, 35;

улица Балаклавская, 105, 107, 109, 111, 115, 117.

Подрядные организации завершили работы по прокладке инженерных сетей, ремонту подпорных стен, установке бортовых камней и монтажу опор уличного освещения.

В настоящее время осуществляется асфальтирование проезжей части, парковок и пешеходных зон.

По окончании работ по асфальтированию будут установлены малые архитектурные формы и проведено оборудование детских и спортивных площадок.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 2 110