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В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории

В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:38 12.07.2024

В текущем году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству общественной территории Центрального парка культуры и отдыха, Екатерининского сада в Симферополе.

Более 109 миллионов рублей выделено на благоустройство Екатерининского сада и прилегающих территорий, одного из самых живописных и оживлённых уголков крымской столицы. В настоящее время ремонтные работы идут полным ходом: подрядной организацией уже выполнены работы по укладке плиточного мощения на площади около 5000 квадратных метров, проведён ремонт всех пешеходных лестниц, благоустраиваются парковые дорожки. Ведутся работы по устройству новой ротонды, которая будет состоять из восьми колонн высотой 3,3 метра с диаметром купола 4,8 метра, а также на завершающем этапе ремонт территорий близ кинотеатра «Симферополь», — отмечают в Главном управлении по реализации национальных проектов (региональный проектный офис). 

Меняют новое плиточное покрытие и инженерные сети, устанавливают малые архитектурные формы, проводят работы по облицовке прудов и озеленению. В парке также появятся камеры видеонаблюдения.

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В парке завершается и ремонт трибун спортивной площадки игрового поля. Кроме того, работники уже очистили от илистых отложений и цветения пруд, ремонтируют скамейки и мостик. Расположенный поблизости фонтан Савопуло, единственный из девяти старинных фонтанов города, сохранившийся до наших дней, тоже скоро будет принимать гостей – новая ротонда расположится прямо над ним. Текущая готовность объекта – около 50%.Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, но и формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности.

Создание современного пространства для проведения досуга и отдыха, появление новых обустроенных прогулочных маршрутов – все это делает жизнь людей в родном городе комфортной и полноценной, — отмечают в Главном управлении по реализации нацпроектов. 

В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории В Симферополе благоустраивают Екатерининский сад и прилегающие к нему территории

Ознакомиться с полным перечнем общественных территорий, где будут проходить работы по благоустройству на 2024 год, можно по ссылке.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)

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