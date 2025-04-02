В Симферополе благоустраивают общественные территории. Работы идут по графику

В крымской столице продолжаются работы по благоустройству общественной территории у Нижнего пруда в районе радиорынка. Об этом сообщил начальник отдела сопровождения строительства объектов благоустройства Андрей Древич.

На текущем этапе работ осуществляется очистка береговой линии, вывоз поросли и остаточных материалов. Проводятся подготовительные работы. Проектом предусмотрена установка более 30 скамей, 40 урн и 70 светильников на территории общественного пространства.

Кроме того, здесь планируется уложить более 3 тысяч м² асфальта и около 7 тысяч м² плитки. Также будет установлен плавающий фонтан, — цитирует пресс-служба Андрея Древич.

Всего в текущем году администрацией города Симферополя запланировано благоустройство трех общественных территорий. Работы на всех объектах ведутся согласно графика.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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