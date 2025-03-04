В Симферополе благоустраивают общественные территории

В крымской столице подрядные организации приступили к выполнению мероприятий по благоустройству Детского парка, Парка имени Шевченко и территории у Нижнего пруда в районе радиорынка. Об этом сообщил директор МБУК «Парки Столицы» Владимир Марченко.

Работы, предусмотренные заключенными контрактами, включают комплекс мероприятий по обновлению инфраструктуры и созданию зон отдыха. Планируется укладка плиточного покрытия, замена системы наружного освещения, установка систем видеонаблюдения и уличной мебели, оборудование газонов и систем полива, а также обустройство детских и спортивных площадок.

На время проведения работ доступ посетителей в Парке имени Т.Г. Шевченко будет полностью ограничен, в то время как Детский парк останется частично открытым для посещения. Зоны аттракционов и зооуголка продолжат функционировать. После завершения первой фазы работ планируется перекрыть доступ и к остальной части парка, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Владимира Марченко.

Стоит отметить, что все зеленые насаждения сохранятся в прежнем объеме. Кроме того, будет осуществлена дополнительная высадка зеленых насаждений.

Согласно контрактам, сроки завершения работ — до 1 сентября 2025 года.

источник: пресс-служба администрации Симферополя