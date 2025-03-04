Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | В Симферополе благоустраивают общественные территории
Новости Республики
В Симферополе благоустраивают общественные территории
фото: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе благоустраивают общественные территории

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 16:01 04.03.2025

Узнайте больше:  В Ялте на улице Блюхера оборудуют эко-парковку

источник: пресс-служба администрации Симферополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: инфраструктура Крыма

инфраструктура Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x