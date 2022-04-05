В Симферополе благоустраивают территорию Мемориала «Скорбящая»

Строительно-монтажные работы по благоустройству общественной территории Мемориала «Скорбящая» до памятника Маршалу Жукову в Симферополе ведутся с опережением графика и проводится в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщили в Региональном проектном офисе.

На данный момент подрядной организацией уже выполнены работы по выемке грунта под дорожное полотно, ведутся работы по развозу грунта, установке поребрика, укладке тротуарной плитки, прокладке кабелей освещения и закладных деталей опор освещения. Согласно заключенному контракту на обновленной территории предусмотрен новый план дорожно-тропиночной сети с учётом передвижения маломобильных групп населения, укладка новой тротуарной плитки, скамейки, урны, парковые светильники и санитарная зона. Сумма предусмотренных средства на реализацию проекта — около 39 млн. руб. Общая готовность объекта на сегодняшний день составляет 20%, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что в Республике Крым с 15 апреля по 30 мая 2022 года будет проводиться рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в следующем году. Отдать свой голос за любую общественную территорию можно по следующей ссылке .

Жители, голосуя за те или иные проекты, формируют общественные пространства нового формата, которые не просто украшают города и поселения, а сформируют свой новый культурный и социальный уровень, открывают новые возможности для себя и помогают всем еще больше полюбить свой родной город и поселок.

Каждый гражданин страны старше 14 лет сможет принять участие в решении вопросов развития городской среды. Жители 8 муниципальных образований Республики Крым смогут на специально созданной платформе выбрать парк, набережную, либо другую общественную территорию, которая нуждается в реконструкции.

В текущем году на 70 общественных территориях Республики Крым будут выполнены мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

Ознакомиться с полным перечнем территорий, где будут проходить работы по благоустройству можно по ссылке .

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)