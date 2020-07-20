В Симферополе благоустроят семь общественных территорий

В Симферополе комплекс работ по благоустройству семи общественных территорий подрядная организация обещает завершить до конца 2020 года.

Определен единый поставщик, который будет выполнять работы на данных объектах – это компания «Крымавтодор», — заявил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам чиновника, наиболее крупные территории, на которых будет произведено благоустройство – бульвар Ленина, участок возле Дворца культуры профсоюзов, а также прилегающая территория к дороге на улице Севастопольская до пересечения с улицей Дмитрия Ульянова.

Кроме того, благоустройство предусмотрено на территории зеленой зоны в районе площади Московской, перед так называемым «домом кораблем», сквер между автовокзалом и гостиницей «Москва», а также небольшие скверы – Потемкина и Героев социалистического труда.

Напомним, в Симферополе на реализацию проектов благоустройства предусмотрено 444 миллионов рублей.