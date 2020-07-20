Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе благоустроят семь общественных территорий

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Внимание! В Крыму проводится рейтинговое голосование по вопросам благоустройства

В Симферополе благоустроят семь общественных территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 18:04 20.07.2020

В Симферополе комплекс работ по благоустройству семи общественных территорий подрядная организация обещает завершить до конца 2020 года.

Определен единый поставщик, который будет выполнять работы на данных объектах – это компания «Крымавтодор», — заявил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам чиновника, наиболее крупные территории, на которых будет произведено благоустройство – бульвар Ленина, участок возле Дворца культуры профсоюзов, а также прилегающая территория к дороге на улице Севастопольская до пересечения с улицей Дмитрия Ульянова.

Кроме того, благоустройство предусмотрено на территории зеленой зоны в районе площади Московской, перед так называемым «домом кораблем», сквер между автовокзалом и гостиницей «Москва», а также небольшие скверы – Потемкина и Героев социалистического труда.

Напомним, в Симферополе на реализацию проектов благоустройства предусмотрено 444 миллионов рублей.

В Симферополе благоустроят семь общественных территорий

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.