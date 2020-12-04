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В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:49 04.12.2020

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в Симферополе продолжается масштабная реконструкция 7 общественных территорий. Об этом сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Анатолий Русин.

В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

На сегодняшний день, на примыкающей к Дворцу культуры профсоюзов площади подходит к завершению укладка тротуарной плитки, всего осталось уложить около 250 квадратных метров. Также рабочие выполняют подрезку плитки, устранение неровностей и дефектов, чтобы добиться качественного результата, — отметил Анатолий Русин. — Завершены работы по бетонированию обеих чаш фонтанов. После монтажа шатров-утеплителей для обогрева и набора конструкцией прочности, рабочие приступят к их облицовке.

В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

Заместитель главы администрации добавил, что на центральной аллее, общая протяжённость которой составляет около 450 метров, на данный момент тротуарная плитка уложена на порядка 1200 квадратных метрах всего пространства, необходимо уложить ещё около 1400 квадратных метров.

В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

В свою очередь, представитель подрядной организации Андрей Шульга рассказал, что ранее было выполнено бетонирование клумбы, сегодня снимается опалубка. Кроме того, рабочие вяжут каркасы из арматуры для лестничных сходов непосредственно возле самого ДКП, а также возле пешеходных переходов с улицы Троллейбусная и Киевская. Параллельно собственником Дворца культуры профсоюзов приводится в порядок фасад здания, чтобы весь объект имел завершенный эстетический вид.

В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

Также в крымской столице продолжается благоустройство сквера возле гостиницы «Москва» (между набережной Салгира и Центральным автовокзалом). На общественной территории завершаются работы по укладке тротуарной плитки на дорожках, оформляются входные лестничные пролеты. На объекте началась установка детских игровых комплексов, идёт подготовка к обустройству фонтана и уже доставлены малые архитектурные формы — уличная мебель и урны.

В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе благоустройство семи общественных территорий – на «финишной прямой»

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