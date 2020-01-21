В Симферополе бомж нагло ограбил пенсионерку

В Симферополе в полицию обратился 22-летний местный житель с заявлением о том, что стал очевидцем того, как на одной из улиц города в дневное время неизвестный вырвал из рук пожилой женщины сумку.

На место происшествия немедленно прибыл наряд полиции. Как выяснилось, жертвой грабителя стала 72-летняя жительница Симферопольского района. В сумке пенсионерки находились документы и денежные средства, — сообщили в МВД по РК.

Очевидец рассказал, что злоумышленник скрылся в сторону железнодорожного вокзала.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении грабежа был задержан 46-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за имущественные преступления.

Со слов злоумышленника, приметив пожилую женщину, он подбежал к ней, выхватил сумку и скрылся. Похищенные личные вещи мужчина выбросил, а денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделом дознания ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г.Симферополю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества), — уточнили в полиции.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.