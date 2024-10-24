В Симферополе борются с незаконной расклейкой рекламных объявлений

Очередной рейд по очистке опор линий электропередач, ограждений и фасадов зданий от объявления был проведён в крымской столице. Об этом рассказал начальник отдела контроля в сфере благоустройства автомобильных дорог департамента административно-технического контроля Антон Коновалов. По его информации, сотрудники Администрации города Симферополя ежедневно осуществляют обходы города с целью мониторинга и предотвращения нарушений Правил благоустройства.

Напоминаем, что самовольное размещение рекламных конструкций, а также расклейка объявлений и листовок строго запрещены! Лица, допустившие указанные действия, будут привлечены к административной ответственности. С начала года специалистами было демонтировано порядка 1000 незаконных объявлений со стен, опор ЛЭП и фасадов зданий. Работа в этом направлении будет продолжена, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Антона Коновалова.

За нарушение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц она составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 8