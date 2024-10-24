Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Симферополе борются с незаконной расклейкой рекламных объявлений
актуально в республике
В Симферополе борются с незаконной расклейкой рекламных объявлений
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе борются с незаконной расклейкой рекламных объявлений

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:05 24.10.2024

Очередной рейд по очистке опор линий электропередач, ограждений и фасадов зданий от объявления был проведён в крымской столице. Об этом рассказал начальник отдела контроля в сфере благоустройства автомобильных дорог департамента административно-технического контроля Антон Коновалов. По его информации, сотрудники Администрации города Симферополя ежедневно осуществляют обходы города с целью мониторинга и предотвращения нарушений Правил благоустройства.

Напоминаем, что самовольное размещение рекламных конструкций, а также расклейка объявлений и листовок строго запрещены! Лица, допустившие указанные действия, будут привлечены к административной ответственности. С начала года специалистами было демонтировано порядка 1000 незаконных объявлений со стен, опор ЛЭП и фасадов зданий. Работа в этом направлении будет продолжена, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Антона Коновалова.

За нарушение Правил благоустройства предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для физических лиц она составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч рублей.

Узнайте больше:  Ялта: график обработки растений от вредителей и болезней на территориях МБУ «Зеленстрой»

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: благоустройство Крыма

благоустройство Крыма

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.