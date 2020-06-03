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В Симферополе будет благоустроено восемь общественных территорий
Фото: simadm.ru

В Симферополе будет благоустроено восемь общественных территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:29 03.06.2020

В Симферополе в 2020 году будет произведена работа по благоустройству восьми общественных территорий. Об этом в эфире программы «Линии» на радио «Крым» сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

В этом году будет реализован проект по благоустройству 8 общественных территорий. Одна из них будет располагаться между гостиницей «Москва» и автовокзалом, на этом месте будет располагаться большой спортивный кластер и скейтдром. Скейтдром будет строиться с учетом всех пожеланий представителей данного вида спорта, — рассказала она.

Также, по ее словам, будет произведено благоустройство территории возле Дворца культуры профсоюзов.

На данном участке планируется установить фонтан и уличное освещение, сделать велосипедные дорожки, — уточнила Елена Проценко.

Как отметила глава администрации, три территории будут благоустроены на улице Севастопольской, а также приведен в соответствующий вид сквер на бульваре Ленина. Все проекты уже есть, на данный момент они находятся в экспертизе. На реализацию проектов благоустройства предусмотрено 444 миллиона рублей.

В Симферополе будет благоустроено восемь общественных территорий

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