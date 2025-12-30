Прямо сейчас:
Новости Республики
В Симферополе будет работать молодежное пространство «Чехов»
30.12.2025

Молодежный центр «Чехов» в городе Симферополе создан на базе АНО «Дом молодежи». В центре планируется проводить патриотические, образовательные, культурные и досуговые мероприятия. Кроме того, здесь будет организована работа творческой мастерской, ориентированной на реализацию медиапроектов.

Напомню, что центр открыт по поручению нашего Президента в рамках регионального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети». Здесь ребята смогут воплощать свои идеи в жизнь. Очень важно наполнить это пространство реальным содержанием, конкретными делами. Органы власти республики со своей стороны постараются сделать все, чтобы поддержать инициативную молодежь. Чтобы у молодого поколения была возможность заниматься, выстраивать приоритеты, достигать мастерства в разных сферах и совершенствоваться, развиваться как личности и становиться настоящими гражданами нашей большой страны, – цитирует пресс-служба Главу Крыма Сергея Аксёнова, присутствовавшего на открытии центра.

Затем Сергей Аксёнов встретился с победителями регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В 2025 году национальный трек премии собрал более 47 тыс. заявок из всех регионов страны. От Республики Крым поступило более 200 заявок, а победителями от республики стали 18 представителей.

За каждым из участников масштабного проекта – живые истории людей, которые не прошли мимо чужой беды. Которые показали ценность доброго слова и дела. Которые пришли на помощь тем, кто в этом нуждался. Благодарю всех, кто участвует в деле добра и взаимопомощи, – выразил признательность Глава республики.

За вклад в развитие гражданского общества и весомый личный вклад в решение социальных проблем жителей Сергей Аксёнов вручил дипломы крымским волонтерам и представителям социально ориентированных некоммерческих организаций.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.

СПРАВКА. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в России проводится вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ с 2021 года. Основной целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. Участники премии: представители бизнеса, некоммерческие организации и волонтеры со всей страны.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

