В Симферополе будет работать молодежное пространство «Чехов»

Затем Сергей Аксёнов встретился с победителями регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

В 2025 году национальный трек премии собрал более 47 тыс. заявок из всех регионов страны. От Республики Крым поступило более 200 заявок, а победителями от республики стали 18 представителей.

За каждым из участников масштабного проекта – живые истории людей, которые не прошли мимо чужой беды. Которые показали ценность доброго слова и дела. Которые пришли на помощь тем, кто в этом нуждался. Благодарю всех, кто участвует в деле добра и взаимопомощи, – выразил признательность Глава республики.

За вклад в развитие гражданского общества и весомый личный вклад в решение социальных проблем жителей Сергей Аксёнов вручил дипломы крымским волонтерам и представителям социально ориентированных некоммерческих организаций.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр внутренней политики, информации и связи РК Альберт Куршутов, председатель Государственного комитета молодежной политики РК Алексей Зинченко.

СПРАВКА. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в России проводится вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ с 2021 года. Основной целью премии является признание и поддержка лидеров общественно значимых инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни в России и в мире. Участники премии: представители бизнеса, некоммерческие организации и волонтеры со всей страны.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым