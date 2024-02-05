В Симферополе будут судить нарушителя: сел пьяным за руль и врезался в машину полиции

В Симферополе прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Органом предварительного расследования установлено, что 45-летний житель Симферопольского района, будучи лишенным права управления транспортными средствами, в конце декабря 2023 года, двигаясь на автомобиле «Форд Фокус» по территории автостоянки вблизи одного из торговых центров города, не справившись с управлением, столкнулся со служебным автомобилем дежурной части отдела полиции.

В ходе дальнейшей проверки было подтверждено состояние алкогольного опьянения мужчины. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали подробности в прокуратуре Крыма.