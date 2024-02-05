Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Симферополе будут судить нарушителя: сел пьяным за руль и врезался в машину полиции
актуально в республике
В Симферополе будут судить нарушителя: сел пьяным за руль и врезался в машину полиции

В Симферополе будут судить нарушителя: сел пьяным за руль и врезался в машину полиции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:30 05.02.2024

В Симферополе прокуратура Железнодорожного района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

Органом предварительного расследования установлено, что 45-летний житель Симферопольского района, будучи лишенным права управления транспортными средствами, в конце декабря 2023 года, двигаясь на автомобиле «Форд Фокус» по территории автостоянки вблизи одного из торговых центров города, не справившись с управлением, столкнулся со служебным автомобилем дежурной части отдела полиции.

В ходе дальнейшей проверки было подтверждено состояние алкогольного опьянения мужчины. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — рассказали подробности в прокуратуре Крыма.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: прокуратура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
прокуратура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.