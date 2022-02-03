В Симферополе часть города без воды. Причем до вечера

По информации ГУП РК «Вода Крыма», сегодня в Симферополе — перебои с водоснабжением. Причина – авария на сетях, восстановительные работы. До 20:00 ограничено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Ракетная,

ул. Ларионова,

ул. Мелитопольская,

ул. Джанкойская,

ул. Битумная,

ул. Салгирная,

ул. Линейная,

пер. Мелитопольский,

пер. Салгирный,

пер. Пехотинцев,

пр-зд Пехотинцев,

ул. Пехотинцев,

пер. Чокрак,

ул. Генчлик,

ул. Берекет,

ул. Чокрак,

ул. Вильямсона,

ул. Чередниченко,

ул. Раздольная, а также прилегающие улицы и переулки.

Возможно понижено давление в мкрн «Москольцо» — ул. Киевская (частично), ул. Никанорова, ул. Ростовская, ул. Камская, ул. Смольная, ул. Л.Чайкиной, а также прилегающие улицы и переулки.

Важное уточнение: по адресу ул. Ларионова 46 сегодня осуществляется технологический сброс воды.

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