В Симферополе часть города без воды. Причем до вечера

По информации ГУП РК «Вода Крыма», сегодня в Симферополе — перебои с водоснабжением. Причина – авария на сетях, восстановительные работы. До 20:00 ограничено водоснабжение по следующим адресам:
- ул. Ракетная,
- ул. Ларионова,
- ул. Мелитопольская,
- ул. Джанкойская,
- ул. Битумная,
- ул. Салгирная,
- ул. Линейная,
- пер. Мелитопольский,
- пер. Салгирный,
- пер. Пехотинцев,
- пр-зд Пехотинцев,
- ул. Пехотинцев,
- пер. Чокрак,
- ул. Генчлик,
- ул. Берекет,
- ул. Чокрак,
- ул. Вильямсона,
- ул. Чередниченко,
- ул. Раздольная, а также прилегающие улицы и переулки.
Возможно понижено давление в мкрн «Москольцо» — ул. Киевская (частично), ул. Никанорова, ул. Ростовская, ул. Камская, ул. Смольная, ул. Л.Чайкиной, а также прилегающие улицы и переулки.
Важное уточнение: по адресу ул. Ларионова 46 сегодня осуществляется технологический сброс воды.
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