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В Симферополе часть города без воды. Причем до вечера

В Симферополе часть города без воды. Причем до вечера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Водоснабжение Крыма 12:22 03.02.2022

По информации ГУП РК «Вода Крыма», сегодня в Симферополе — перебои с водоснабжением. Причина – авария на сетях, восстановительные работы. До 20:00 ограничено водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Ракетная,
  • ул. Ларионова,
  • ул. Мелитопольская,
  • ул. Джанкойская,
  • ул. Битумная,
  • ул. Салгирная,
  • ул. Линейная,
  • пер. Мелитопольский,
  • пер. Салгирный,
  • пер. Пехотинцев,
  • пр-зд Пехотинцев,
  • ул. Пехотинцев,
  • пер. Чокрак,
  • ул. Генчлик,
  • ул. Берекет,
  • ул. Чокрак,
  • ул. Вильямсона,
  • ул. Чередниченко,
  • ул. Раздольная, а также прилегающие улицы и переулки.
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Возможно понижено давление в мкрн «Москольцо» — ул. Киевская (частично), ул. Никанорова, ул. Ростовская, ул. Камская, ул. Смольная, ул. Л.Чайкиной, а также прилегающие улицы и переулки.

Важное уточнение: по адресу ул. Ларионова 46 сегодня осуществляется технологический сброс воды.

 


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