В Симферополе четверо мужчин обвиняются в похищении несовершеннолетнего и вымогательстве денег

Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей иного региона. По версии следствия, обвиняемые в феврале текущего года, находясь в состоянии наркотического опьянения, увидели 17-летнего парня и, приняв его за лицо, которое занимается сбытом наркотических средств, потребовали передать им наркотики.

Несовершеннолетний ответил отказом, из-за этого мужчины силой усадили его в автомобиль, где нанесли многочисленные удары руками в область головы и тела и, требуя передать им наркотические средства, продолжили угрожать сигнальным пистолетом.

Понимая, что потерпевший не имеет возможности исполнить их требования, мужчины потребовали от молодого человека передать им 50 тыс. рублей, пообещав после этого освободить его. Молодой человек позвонил старшему брату и попросил передать обвиняемым требуемую сумму. Направляясь в место, определенное для передачи денежных средств, один из злоумышленников, понимая, что воля к сопротивлению у потерпевшего подавлена, снял с его руки часы и оставил их при себе. Ожидая брата несовершеннолетнего, обвиняемые были задержаны сотрудниками органов внутренних дел, — сообщили в крымской прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.

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