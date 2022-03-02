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В Симферополе чинят водопроводные сети. Насколько снизились потери воды

В Симферополе чинят водопроводные сети. Насколько снизились потери воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:09 02.03.2022

Замена водопроводных сетей в Симферополе позволила снизить потери на 18,5% по сравнению с 2020 годом. По информации ГУП РК «Вода Крыма», в городе уже обновили 24 из 40 км водопровода.

В 2021-2023 годах запланировано выполнение капитального ремонта водопровода ориентировочной протяженностью 40 км. В настоящее время реализована замена водопровода протяженностью ориентировочно 24 км. Общий объем потерь по сравнению с 2020 годом снизился на 15 тысяч кубометров в сутки, что составляет порядка 18,5% от суточных потерь воды, — сообщает ИА «Крыминформ».

При этом количество аварий на сетях значительно снизилось. Там, где выполнено переустройство участков водовода, зафиксирована стабильная безаварийная работа сети, добавили на предприятии.

В октябре 2020 года правительство России утвердило план по комплексному решению проблемы вододефицита на Крымском полуострове. Всего на эти цели будет направлено почти 50 млрд. рублей. В Симферополе за счет этих средств ведется масштабная замена сетей. На эти цели в прошлом году потратили порядка 1,5 млрд. рублей.

В Симферополе чинят водопроводные сети. Насколько снизились потери воды

Фото: пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

 

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