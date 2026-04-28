Главная | Жизнь в Республике | Образование в Крыму | В Симферополе дали старт конкурсу «Учитель года – 2026»
В Симферополе дали старт конкурсу «Учитель года – 2026»
Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 15:05 28.04.2026

27 апреля на базе Академической гимназии города Симферополя начались региональные этапы Всероссийских конкурсов «Учитель года России» и «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Об этом сообщила заместитель главы администрации города Симферополя – начальник департамента образования Татьяна Сухина.

В состязаниях принимают участие педагоги из разных районов Крыма, включая сельские поселения, города и районные центры. Все они стали победителями муниципальных этапов и признаны лучшими в своих территориях. Конкурсантам предстоит провести открытые уроки, организовать мероприятия по воспитательной работе, встретиться со школьниками и поделиться опытом, а также принять участие в педагогическом совете.

Каждый участник — это не просто учитель, а настоящий наставник, который ежедневно вкладывает знания, душу и сердце в развитие подрастающего поколения. Именно такие люди формируют будущее нашей страны, – отметила Татьяна Сухина.

По итогам состязаний победитель получит право представлять Республику Крым на федеральном этапе конкурса.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

