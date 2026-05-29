В Симферополе дали старт летней оздоровительной кампании-2026

С 1 июня детям также предоставляются путевки в загородные лагеря. Как сообщила заместитель начальника департамента образования администрации города Наталья Матюхина, учебный год 2025–2026 завершен успешно. В целях подготовки к новому учебному году организован летний отдых детей.

В городе функционируют 18 лагерей дневного пребывания, более 30 тематических площадок и 5 лагерей труда и отдыха. Для детей проводятся дополнительные программы, организуются посещения культурных учреждений, кинотеатров и театров, которые готовят специальные спектакли. Отдыхающие получают не только оздоровление, но и культурное развитие. Организация летней оздоровительной кампании способствует восстановлению сил детей, укреплению здоровья и обеспечению содержательного досуга. Комплексный подход к отдыху и культурному развитию создает необходимые условия для успешного начала нового учебного года, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.