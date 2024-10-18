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В Симферополе дали старт отопительному сезону
иллюстрация: pikist.com

В Симферополе дали старт отопительному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 14:08 18.10.2024

18 октября на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым начат отопительный сезон 2024-2025 годов.

Отопительный сезон в многоквартирных домах и общежитиях стартовал 18 октября в 8:00. Соответствующее постановление подписал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. Напомним, что в образовательных учреждениях, медицинских организациях и учреждениях социально-культурного назначения подача теплоносителя была начата с 17 октября.

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Единой дежурно-диспетчерской службой города круглосуточно принимаются сообщения от населения и организаций, в том числе об отсутствии отопления в многоквартирных домах и учреждениях социально-культурного назначения.

Обращение можно оставить по следующим номерам: +7 (3652) 60-49-09; +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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