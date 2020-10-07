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В Симферополе демонтируют незаконно установленные НТО
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе демонтируют незаконно установленные НТО

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 17:37 07.10.2020

Напомним, в Симферополе сотрудниками профильных структурных подразделений администрации крымской столицы на регулярной основе проводится мониторинг на предмет выявления нарушений правил благоустройства, а также законности размещения нестационарных торговых объектов (НТО). По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олега Симонова, рейдовые мероприятия проходят еженедельно.

Все объекты проверяются на соответствие требованиям законодательства и выполнение необходимых норм и правил благоустройства. Часть НТО демонтируют сами собственники, часть – сотрудники администрации, — сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Специалисты поясняют: при обнаружении незаконных нестационарных объектов, их нелегальную деятельность пресекают, а торговые точки демонтируют. Нарушители привлекаются к административной ответственности. К нарушителям применяют штрафные санкции от 4 до 5 тысяч рублей. С начала 2020 года по итогам соответствующих рейдов администрацией крымской столицы приняты постановления о демонтаже 84 незаконных объектов.

На сегодняшний день исполнено 73 постановления о демонтаже. С начала года демонтировано 24 нестационарных торговых объекта по постановлениям 2019 года, – сообщил начальник управления.

Администрация города Симферополя обращается к собственникам самовольно размещённых нестационарных торговых объектов о необходимости их самостоятельного сноса. В противном случае демонтаж будет произведен в принудительном порядке, расходы по сносу и хранению объекта НТО будут возложены на его собственника.

В Симферополе демонтируют незаконно установленные НТО

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