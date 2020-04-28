В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова

В рамках работ по благоустройству сквера Демонтаж нестационарных торговых объектов между переулком Пионерским и проспектом Кирова выполняется в рамках работ по благоустройству сквера.

Для последующей установки памятника дважды Герою Советского Союза Амет–Хану Султану было принято решение освободить данную территорию от нестационарных торговых объектов. С предпринимателями данный вопрос был проработан, и найдено взаимовыгодное решение. В соответствии с решением сессии Симферопольского городского совета и постановлением Совета министров Крыма трем субъектам хозяйствования будут предложены компенсационные места, — цитирует пресс-служба начальника отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Ризу Мухтарова.

По словам Ризы Мухтарова, нестационарные торговые объекты собственники демонтируют собственными силами. До 1 мая все субъекты хозяйствования завершат работы по разборке торговых точек. Кроме того, в рамках благоустройства сквера будет демонтирована рекламная конструкция.

Собственник рекламной конструкции пошел на встречу и согласился самостоятельно демонтировать билборд, — уточнил начальник отдела.

Также на данной общественной территории было принято решение о сносе аварийного дерева. Данная работа также будет выполнена до 1 мая.