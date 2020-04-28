Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова

В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:35 28.04.2020

В рамках работ по благоустройству сквера Демонтаж нестационарных торговых объектов между переулком Пионерским и проспектом Кирова выполняется в рамках работ по благоустройству сквера.

Для последующей установки памятника дважды Герою Советского Союза Амет–Хану Султану было принято решение освободить данную территорию от нестационарных торговых объектов. С предпринимателями данный вопрос был проработан, и найдено взаимовыгодное решение. В соответствии с решением сессии Симферопольского городского совета и постановлением Совета министров Крыма трем субъектам хозяйствования будут предложены компенсационные места, — цитирует пресс-служба начальника отдела управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Ризу Мухтарова.

В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова

По словам Ризы Мухтарова, нестационарные торговые объекты собственники демонтируют собственными силами. До 1 мая все субъекты хозяйствования завершат работы по разборке торговых точек. Кроме того, в рамках благоустройства сквера будет демонтирована рекламная конструкция.

Собственник рекламной конструкции пошел на встречу и согласился самостоятельно демонтировать билборд, — уточнил начальник отдела.

Также на данной общественной территории было принято решение о сносе аварийного дерева. Данная работа также будет выполнена до 1 мая.

В Симферополе демонтируют НТО между пер. Пионерский и пр. Кирова

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.