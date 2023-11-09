В Симферополе демонтируют опасные детские игровые площадки

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при содержании детских игровых и спортивных площадок в Симферополе. Установлено, что детские игровые площадки, расположенные на придомовых территориях многоквартирных домов по улицам Д. Ульянова и Первой Конной Армии, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Как показала проверка, на игровых элементах детских площадок имеются повреждения лакокрасочного слоя, следы коррозии, края игровой конструкции «горка» не соответствуют требованиям государственных стандартов. В целях устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию «Центральный жилсервис» о понуждении демонтировать опасные элементы детских игровых площадок, — сообщили в крымской прокуратуре.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства.