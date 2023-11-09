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В Симферополе демонтируют опасные детские игровые площадки
Иллюстрация: ВК

В Симферополе демонтируют опасные детские игровые площадки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:19 09.11.2023

Прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства при содержании детских игровых и спортивных площадок в Симферополе. Установлено, что детские игровые площадки, расположенные на придомовых территориях многоквартирных домов по улицам Д. Ульянова и Первой Конной Армии, не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

Как показала проверка, на игровых элементах детских площадок имеются повреждения лакокрасочного слоя, следы коррозии, края игровой конструкции «горка» не соответствуют требованиям государственных стандартов. В целях устранения выявленных нарушений прокурор района обратился в  суд с иском к муниципальному унитарному предприятию  «Центральный жилсервис» о понуждении демонтировать опасные элементы детских игровых площадок, — сообщили в крымской прокуратуре.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение судебного акта находится под контролем надзорного ведомства.

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