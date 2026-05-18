В Симферополе детей и взрослых объединила утренняя зарядка
Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 11:39 18.05.2026

В сквере имени В.В. Жириновского состоялось спортивное мероприятие — «Оздоровительная зарядка — фитнес в каждый двор», прошедшее в рамках Спартакиады города Симферополя, посвящённой Году дворового спорта.

Организаторами выступили МКУ Управление молодежи, спорта и туризма совместно с КРОО «Федерация фитнес-аэробики Республики Крым». Более 60 жителей города собрались на свежем воздухе, чтобы начать день с бодрости, активности и хорошего настроения. Под ритмичную музыку участники выполняли комплекс упражнений, направленных на проработку всех групп мышц. Зарядку провела опытный инструктор, президент Федерации фитнес-аэробики Республики Крым Фатиме Абдираманова. Она грамотно подобрала темп и уровень нагрузки, благодаря чему упражнения были доступны как детям, так и взрослым. Завершением мероприятия стало яркое выступление спортсменов сборной команды Республики Крым по фитнес-аэробике, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. 

 

