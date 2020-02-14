В Симферополе дети-сироты получат квартиры

В Симферополе провели жеребьёвку по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа. Девяти молодым симферопольцам из льготной категории граждан были предложены квартиры в крымской столице и Симферопольском районе. Участники имеют право согласиться cпредложенным вариантом и получить жильё, либо отказаться от него без потери места в очереди на квартиру.

С теми, кто сегодня согласился на предложенное жильё, начинается работа по подготовке документов на предоставление им квартир. Через пять лет в отношении данного жилья будет расторгнут договор спецнайма, в силу вступит договор соцнайма, и ребята смогут приватизировать свои квартиры, — цитирует пресс-служба заместителя главы администрации Симферополя Сергея Титаренко.

По информации Сергея Титаренко, две квартиры для детей-сирот были куплены администрацией города за счёт республиканской субсидии, а остальные семь – за счёт федеральной.

фото: пресс-служба администрации Симферополя