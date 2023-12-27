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В Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

В Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

Опубликовал: CrimeaPRESS в Недвижимость в Крыму, Симферополь 21:21 27.12.2023

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Заместитель главы администрации крымской столицы Александр Семенченко в торжественной обстановке вручил ключи от жилых помещений категории граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

На обеспечение жилыми помещениями в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым в 2023 году выделены средства на приобретение 45 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — сообщили в администрации крымской столицы.

В Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

Кроме того, согласно инвестиционному соглашению в распоряжение администрации Симферополя переданы пять жилых помещений.

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В Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

12 квартир предоставлены указанной категории граждан из муниципального жилищного фонда. В следующем году мы продолжим эту работу и, убежден, будем только наращивать темп. От всей души поздравляю новоселов! Пусть в ваших домах царит тепло и уют, — прокомментировал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

В Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

Всего с 2014 года, с момента вступления Крыма в состав Российской Федерации, администрацией города предоставлены 135 благоустроенных квартир для лиц данной категории.

В Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартирВ Симферополе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир

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