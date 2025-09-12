В Симферополе действует проект «Чистое небо». При чём тут провода?

В крымской столице продолжаются работы по упорядочиванию сетей и коммуникаций связи в рамках реализации проекта «Чистое небо», инициированного по поручению главы администрации города Симферополя Михаила Афанасьева. Об этом сообщил заместитель главы администрации Александр Семенченко.

Специализированные бригады проводят комплекс мероприятий по наведению порядка:

упорядочивание кабельных коммуникаций и слаботочных сетей на опорах ЛЭП;

демонтаж бесхозных кабелей и старых линий связи.

В настоящее время работы ведутся на улице Маяковского. В ближайшее время специалисты приступят к упорядочиванию сетей на улицах Толстого и Казанская.

Проект «Чистое небо» рассчитан на поэтапное выполнение, и в планах администрации — проведение аналогичных работ на всех улицах Симферополя, — подчеркнул Александр Семенченко.

С начала реализации проекта порядок наведен уже на 16 улицах города — это более 10 километров воздушных коммуникаций и линий связи.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

0 0 голоса Оцените материал

Просмотры: 8