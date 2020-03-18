В Симферополе дезинфекцию троллейбусов и автобусов проводят ежедневно

Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов проверил как выполняются профилактические работы по дезинфекции троллейбусов и автобусов на государственных предприятиях и частными перевозчиками. В троллейбусном парке Симферополя уверяют: вся техника проходит обязательную наружную и внутреннюю мойку в процессе ежедневного технического обслуживания.

Сотрудники обрабатывают поручни, сиденья и стекла специальным антибактериальным средством «Алмадез», которое полностью безопасно для пассажиров. Пол дезинфицируется моющим средством на основе концентрата «Абактерил». В перерывах между рейсами на конечных остановках и во время пересмены проводится текущая дезинфекция – протирание средствами, разрешенными к использованию в присутствии людей (на основе катионных поверхностно – активных веществ). За одну ночь только в троллейбусном парке Симферополя обрабатывается более 130 единиц техники. Такой же процедуре подвергается весь подвижной состав в Алуште, Ялте, Саки и Керчи, — сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.

Кроме того, водители предприятия экипированы масками и антибактериальными средствами для дезинфекции рук в процессе своей смены, а также на конечных станциях.

На центральном автовокзале Симферополя министр лично убедился в соблюдении аналогичных профилактических мероприятий в автобусах. Помещения вокзала тоже периодически подвергаются обработке – специальными дезинфицирующими средствами моются полы, стены, дверные ручки. Сотрудники автостанций обеспечены защитными медицинскими масками и антисептическими средствами. Пассажирам транслируются объявления по радио о правилах личной гигиены. На информационных стендах в залах ожидания размещены памятки о правилах гигиены.

В Минтрансе РК также подчёркивают: частные перевозчики с не меньшей ответственностью подошли к профилактическим мероприятиям. В гараже ИП Санко, где побывал министр, автобусы проходят предрейсовую обработку. Сотрудники обеспечены масками, антибактериальными средствами, спецодеждой.

На данный момент мы приняли все меры, рекомендуемые нам специалистами санэпиднадзора и здравоохранения. Соблюдение требований дезинфекции находится под личным контролем руководителей предприятий. В маршрутных картах или путевых листах должны проставляться отметки о проведении обработки транспортного средства перед выходом в рейс. На это я обратил особое внимание своих коллег, — говорит Сергей Карпов.

фото: пресс-служба Министерства транспорта РК