В Симферополе до конца года перекрыли две дороги

Ограничение движения!

В связи с проведением работ ООО «ТоннельГеоСтрой» по объекту «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым (Шахты №№ 7, 8, 9, 10)» до 31 декабря ограничено движение на месте проведения строительных работ по улицам:

— Мраморная (от улицы Леси Украинки до улицы Машинистов),

— Москалева (от переулка Строителей до улицы Евпаторийское шоссе).

В администрации Симферополя призвали автолюбителей учитывать данную информацию при планировании передвижений по городу.