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В Симферополе до конца года перекрыли две дороги

В Симферополе до конца года перекрыли две дороги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:41 31.08.2020

Ограничение движения!

В связи с проведением работ ООО «ТоннельГеоСтрой» по объекту «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым (Шахты №№ 7, 8, 9, 10)» до 31 декабря ограничено движение на месте проведения строительных работ по улицам:

—  Мраморная (от улицы Леси Украинки до улицы Машинистов),

— Москалева (от переулка Строителей до улицы Евпаторийское шоссе).

В администрации Симферополя призвали автолюбителей учитывать данную информацию при планировании передвижений по городу.

В Симферополе до конца года перекрыли две дороги

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