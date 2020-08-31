В Симферополе до конца года перекрыли две дороги

Ограничение движения!
В связи с проведением работ ООО «ТоннельГеоСтрой» по объекту «Строительство и реконструкция канализационного коллектора, г. Симферополь, Республика Крым (Шахты №№ 7, 8, 9, 10)» до 31 декабря ограничено движение на месте проведения строительных работ по улицам:
— Мраморная (от улицы Леси Украинки до улицы Машинистов),
— Москалева (от переулка Строителей до улицы Евпаторийское шоссе).
В администрации Симферополя призвали автолюбителей учитывать данную информацию при планировании передвижений по городу.
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