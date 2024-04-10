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В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 12:17 10.04.2024

В Симферополе состоялось торжественное вручение ключей от жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

Ключи от новых квартир вручил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. Торжественное вручение ключей прошло в новом 180-квартирном доме в микрорайоне Залесье

В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

В мероприятии также приняли участие руководители структурных подразделений и заместители главы администрации Симферополя, исполняющий обязанности прокурора города Симферополя Константин Банников, а также руководитель Главного следственного управления СК России по РК и г. Севастополю Владимир Терентьев.

В ходе мероприятия глава администрации лично поздравил 20 граждан из числа детей-сирот и вручил им ключи от квартир в новом доме, — отметили в администрации Симферополя.

В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

180-ти квартирный дом сдан в эксплуатацию, он уже подключен ко всем необходимым инженерным сетям, также в квартирах выполнена отделка.

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В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

Иметь собственный дом, куда хочется возвращаться снова и снова — большое счастье! Новые квартиры уже ждут своих хозяев. От всей души поздравляю всех с этим радостным событием! Счастья вам и вашим семьям, пусть в домах царит тепло и уют, — сказал Михаил Афанасьев.

В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

Фото: администрация Симферополя.

 

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