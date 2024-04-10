В Симферополе двадцать сирот получили ключи от новых квартир  

В Симферополе состоялось торжественное вручение ключей от жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Ключи от новых квартир вручил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев. Торжественное вручение ключей прошло в новом 180-квартирном доме в микрорайоне Залесье
В мероприятии также приняли участие руководители структурных подразделений и заместители главы администрации Симферополя, исполняющий обязанности прокурора города Симферополя Константин Банников, а также руководитель Главного следственного управления СК России по РК и г. Севастополю Владимир Терентьев.
В ходе мероприятия глава администрации лично поздравил 20 граждан из числа детей-сирот и вручил им ключи от квартир в новом доме, — отметили в администрации Симферополя.
180-ти квартирный дом сдан в эксплуатацию, он уже подключен ко всем необходимым инженерным сетям, также в квартирах выполнена отделка.
Иметь собственный дом, куда хочется возвращаться снова и снова — большое счастье! Новые квартиры уже ждут своих хозяев. От всей души поздравляю всех с этим радостным событием! Счастья вам и вашим семьям, пусть в домах царит тепло и уют, — сказал Михаил Афанасьев.
Фото: администрация Симферополя.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму