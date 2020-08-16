В Симферополе двое мужчин и девушка пойдут под суд — «взяли» с наркотиками на руках

В Симферополе сотрудниками полиции при патрулировании территории города выявлены и задокументированы факты хранения наркотических средств 18-летней местной жительницей и двумя жителями Симферопольского района.

На ул. Л. Чайкиной молодая местная жительница при виде сотрудников полиции бросила на землю возле себя полимерный сверток с веществом массой 0,98 гр. Как пояснила девушка в присутствии приглашенных понятых, в свертке находится наркотическое вещество, для ее личного употребления, — озвучили детали одной из историй в пресс-службе МВД России в Крыму.

Кроме того:

в ночное время на улице Беспалова выявлен 37-летний житель Нижнегорского района, ранее неоднократно судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. У мужчины в ходе личного досмотра был выявлен и изъят полимерный пакет с кристаллическим веществом синего цвета. Стражами порядка установлено, что задержанный состоит на учете у врача нарколога как лицо, употребляющее наркотические средства.

в Железнодорожном районе города, на улице Героев Сталинграда, 28-летний житель одного из сел Симферопольского района хранил в шортах наркотическое вещество массой 0,34 г.

Со слов каждого из мужчин, наркотическое вещество, находящееся при них, они также как и 18-летняя девушка, хранили для личного употребления.

Согласно заключению криминалистической экспертизы, представленные вещества содержат в себе наркотическое средство — производное N- метилэфедрона.

Следственными отделами УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.