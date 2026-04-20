В Симферополе двух братьев обвиняют в разбойном нападении на иностранцев

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 11:48 20.04.2026

Следственными органами предъявлено обвинение двум братьям, подозреваемым в совершении разбойного нападения на двух иностранных граждан. Преступление, по версии следствия, было совершено в апреле 2026 года на территории парка имени Юрия Гагарина в Симферополе.

По предварительным данным, братья, действуя по предварительному сговору и согласованно, с целью хищения имущества напали на двух иностранцев. Один из обвиняемых, согласно отведенной ему роли, схватил одного из потерпевших за куртку и потребовал передать имущество. Одновременно с этим второй брат, по версии следствия, направил в область головы другого иностранца пневматическое оружие, не применив его.

Следователи считают, что своими действиями братья совершили преступление, предусмотренное частью 2 статьи 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, — сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым. 

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.

Постановление суда в законную силу не вступило.

источник: пресс-служба Железнодорожного районного суда г. Симферополя Республики Крым

