В Симферополе эти летом работают 12 детских лагерей дневного пребывания

В Симферополе открылись и работают 12 детских лагерей дневного пребывания и 34 летние тематические площадки. Об этом сообщила заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.

В этом году для детей Симферополя проходит масштабная оздоровительная кампания. Лагеря дневного пребывания и летние тематические площадки организованы на базе школ с охватом около 7 000 детей. Кроме того, в рамках заключённого муниципального контракта дети смогут отдохнуть в оздоровительном лагере в посёлке городского типа Заозёрное, — поделилась Татьяна Сухина.

Оздоровительную программу также можно будет пройти и на базе школ. Впервые на территории города в этом году будут функционировать трудовые отряды для подростков.

Фото: администрация Симферополя.

С тегами: социальная сфера Крыма