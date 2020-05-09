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В Симферополе – «Флаги Победы. 9 мая»
Фото: .vest-news.ru

В Симферополе – «Флаги Победы. 9 мая»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 13:33 09.05.2020

Столика Крыма присоединилась к всероссийской патриотической акции «Флаги Победы. 9 мая». Об этом сообщил заместитель главы администрации Симферополя Владимир Осипенко.

Данная акция призвана организовать всероссийский флешмоб, основная цель которого показать единение населения, несмотря ни на какие обстоятельства. В рамках акции флаги России вывешивают жители на своих балконах и окнах, администрации городов украшают ими улицы, на которых проживают ветераны, улицы которые носят имена Героев Советского Союза и героев Великой Отечественной войны, — рассказал чиновник.

В Симферополе – «Флаги Победы. 9 мая»

Как отметил Владимир Осипенко, жители столицы Крыма активно поддержали данную акцию, а администрация Симферополя в свою очередь украсила флагами России улицы города.

В Симферополе – «Флаги Победы. 9 мая»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе – «Флаги Победы. 9 мая»

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