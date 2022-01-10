В Симферополе ГИБДД проведет комплекс мероприятий «Пешеход! Пешеходный переход!»

В целях профилактики ДТП с участием пешеходов и снижения уровня аварийности с 12 по 20 января в Симферополе Госавтоинспекция проведет комплекс мероприятий под условным наименованием «Пешеход! Пешеходный переход!».

В рамках данного мероприятия сотрудники ГИБДД уделят особое внимание профилактике нарушений ПДД, таких как невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах, а также переход проезжей части вне установленном месте пешеходами, — сообщили в Госавтоинспекции.

Водителей просят быть внимательными вдвойне: у детей закончились каникулы.

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