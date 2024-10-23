В Симферополе ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Автобус»

Как уточнили в Госавтоинспекции, особое внимание уделяется готовности транспортных средств к эксплуатации, техническому состоянию и укомплектованности автобусов, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Госавтоинспекцией, своевременности прохождения технического осмотра.
Автоинспекторы проверят наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов, в том числе путевых листов с отметками о прохождении медицинского осмотра перед рейсом и проверки технического состояния автобусов. В случае установления нарушений и недостатков, автоперевозчики будут привлечены к административной ответственности, с последующим направлением обязательного к исполнению представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, — сообщили в ГИБДД.
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С тегами: ГИБДД Крыма