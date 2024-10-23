В Симферополе ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Автобус»

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений ПДД, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов и перевозкой пассажиров, в том числе организованных групп детей, выявления и пресечения фактов нелегальной перевозки пассажиров автобусами, с 23 по 25 октября в Симферополе проводится профилактическое мероприятие «Автобус».

Как уточнили в Госавтоинспекции, особое внимание уделяется готовности транспортных средств к эксплуатации, техническому состоянию и укомплектованности автобусов, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с Госавтоинспекцией, своевременности прохождения технического осмотра.