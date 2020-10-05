В Симферополе Госавтоинспекция подвела итоги операции «Встречная полоса. Обгон»: 65 нарушителей

Пересек двойную сплошную – стал пешеходом.

В Симферополе инспекторы ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон». В ходе проведения рейда выявлено 65 фактов нарушения ПДД, 29 водителей привлечены к административной ответственности согласно ч.4 ст.12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (выезд на полосу, предназначенную для встречного движения), 36 нарушителей двигались во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

С автолюбителями дорожные полицейские провели профилактические беседы, вручили тематические листовки «Пересек двойную сплошную – стал пешеходом!», а также напомнили основные положения главы 11 Правил дорожного движения «Обгон, опережение, встречный разъезд», — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, какие меры ответственности предусмотрены за нарушения по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. А за повторное правонарушение – лишение права управления транспортными средствами сроком на один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи – наложение административного штрафа в размере 5000 рублей.