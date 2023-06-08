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В Симферополе госавтоинспекторы наказали водителя-нарушителя, который едва не сбил пешехода

В Симферополе госавтоинспекторы наказали водителя-нарушителя, который едва не сбил пешехода

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 12:35 08.06.2023

И снова помогло видео из соцсетей.

Не в первый раз видео момента нарушения ПДД, опубликованное в соцсетях (присланное в ГИБДД) помогает инспекторам привлечь к ответственности нарушителя. На этот раз в Симферополе «отличился» водитель, который  едва не сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девушку.

На записи видно, как один из автомобилей остановился во втором ряду, чтобы пропустить пешехода, а водитель, следовавший в первом ряду, не уступил дорогу человеку уже начавшему движение через проезжую часть. Девушка смогла увернуться от едущей на нее машины.

Сотрудники Госавтоинспекции Симферополя установили личность водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения, и задержали его. За рулем автомобиля Kia Spectra находился 56-летний житель Красногвардейского района. В отношении его составлен административный протокол по ст. 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Нарушителю назначен штраф в размере 1500 рублей, — сообщили в МВД по РК.

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